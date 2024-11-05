  • 5 Ноября, 20:59
  • BAIGENEWS

Несколько часов не могли потущить пожар в нежилом доме в Астане

Сегодня, 20:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22
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Фото: МЧС РК

В Астане спасатели несколько часов ликвидировали пожар в двухэтажном нежилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

ЧП произошло в районе Сарыарка на улице Карасай батыра около 14:00. 

В 16:45 в МЧС сообщили о локализации огня.

"Пожар локализован. Пострадавших нет. Площадь устанавливается. Тушение пожара осложнялось из-за ветхой деревянной конструкции, также произошло обрушение кровли. Не было возможности тушения внутри здания. Огнеборцам пришлось использовать автолестницу", - сообщили в ведомстве.

Лишь в 19:35 появилось сообщение о том, что пожар в доме ликвидирован на площади 250 квадратных метров.

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