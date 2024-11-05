Несколько часов не могли потущить пожар в нежилом доме в Астане
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
108Фото: МЧС РК
В Астане спасатели несколько часов ликвидировали пожар в двухэтажном нежилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
ЧП произошло в районе Сарыарка на улице Карасай батыра около 14:00.
В 16:45 в МЧС сообщили о локализации огня.
"Пожар локализован. Пострадавших нет. Площадь устанавливается. Тушение пожара осложнялось из-за ветхой деревянной конструкции, также произошло обрушение кровли. Не было возможности тушения внутри здания. Огнеборцам пришлось использовать автолестницу", - сообщили в ведомстве.
Лишь в 19:35 появилось сообщение о том, что пожар в доме ликвидирован на площади 250 квадратных метров.
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