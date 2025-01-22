21 января МВД и КНБ при координации органов прокуратуры завершена масштабная и длительная спецоперация, направленная на пресечение противоправной деятельности преступных групп, наладивших канал поставки наркотиков в учреждения, а также занимающихся вымогательствами и финансированием криминалитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-следственные действия силовиков осуществлены одновременно в 10 регионах страны. В целом мероприятия были направлены на оздоровление криминогенной обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе в отношении лиц, предпринимавших попытки дестабилизации и нарушения режима содержания.