Сопровождение автоколонн в нескольких направлениях организовала полиция в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Они покидают место массового ДТП и образовавшегося на трассе "Астана-Петропавловск" затора.

"В связи с ухудшением погодных условий в области, а также массовой аварией, патрульные полицейские организовали сопровождение нескольких автоколонн на трассах республиканского значения. Под контролем полиции в этот период находятся около тысячи автомобилей. Начиная от места ДТП и до поселка Красный Горняк, полицейские по встречной полосе сопроводили более 400 машин. Колонна движется в сторону столицы. Одновременно движется колонна автомобилей из Астаны в Ерейментау. Также формируется колонна от Астаны до Караганды. В составе колонны порядка 350 автомобилей, из которых 50 – грузовые", — говорится в сообщении.

Во избежание ДТП полицейские проводят разъяснительную работу с водителями о правилах движения в колонне, а также о необходимости соблюдения дистанции и установленной скорости.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Эвакированных с дороги пассажиров разместили в пунктах обогрева. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы. Казахстанцы, которые не смогли выехать до пункта назначения из-за закрытых трасс, пересели на поезда.