Несколько автобусов изменят схемы движения в Астане
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
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В ТОО "City Transportation Systems" сообщили об изменениях в схеме движения нескольких автобусных маршрутов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85", - говорится в сообщении.
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