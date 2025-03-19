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Несколько автобусов изменят схемы движения в Астане

Сегодня, 11:19
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Несколько автобусов изменят схемы движения в Астане Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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В ТОО "City Transportation Systems" сообщили об изменениях в схеме движения нескольких автобусных маршрутов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85", - говорится в сообщении.

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