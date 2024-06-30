Несколько автобусных маршрутов временно изменятся в Астане

Измененную схему движения некоторых столичных автобусных маршрутов представили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 201, 305, 312. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", — гвоорится в сообщении пресс-службы компании.