Несколько автобусных маршрутов временно изменятся в Астане
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
63Фото: fotobus.msk.ru
Измененную схему движения некоторых столичных автобусных маршрутов представили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 201, 305, 312. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", — гвоорится в сообщении пресс-службы компании.
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