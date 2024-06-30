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Несколько автобусных маршрутов временно изменятся в Астане

Сегодня, 11:17
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fotobus.msk.ru Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: fotobus.msk.ru

Измененную схему движения некоторых столичных автобусных маршрутов представили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 201, 305, 312. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", — гвоорится в сообщении пресс-службы компании.

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