Более 10 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане
Пассажиров просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 14:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
94
Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 2, 18, 20, 24, 24Н, 26, 27, 31, 33, 41, 47, 49, 56, 60, 71, 121, 314, 503.
Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.
Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.
Самое читаемое
- Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой
- "Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
- С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
- Новая волна COVID-19 в Азии: что происходит и стоит ли беспокоиться
- Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения