Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 15,15А,18, 26,27,35,54, 60,314. Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.

Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.