  • 3 Сентября, 12:42
  • BAIGENEWS

Несколько автобусных маршрутов меняют схему движения в Астане

Сегодня, 11:43
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Несколько автобусных маршрутов меняют схему движения в Астане Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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В связи с проведением Игр кочевников в Астане временно изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно! Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

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