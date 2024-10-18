Несчастный случай на шахте в Карагандинской области будет расследовать спецкомиссия

Для расследования несчастного случая, произошедшего на шахте "Саранская", в результате которого пострадали три человека, департаментом Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создаётся комиссия, передаёт BaigeNews.kz.

Несчастный случай на предприятии угольного департамента АО "Qarmet" произошёл 14 октября в 23:00.

"В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 г.р.), горного мастера А. Григорьевича (1989 г.р.) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 г.р.)", - сообщили в Минтруда.

Работники предприятия получили различные травмы. Им оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавших доставили в Областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова. После осмотра врачами Сембеков и Григорьевич отпущены домой без открытия больничного листа. А. Рудий находится в реанимации.

Для расследования несчастного случая департаментом Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования.

Ранее врачи сообщили о том, какие травмы получили шахтёры.