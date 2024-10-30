Несчастный случай на карьере в Актюбинской области будет расследовать спецкомиссия

Для расследования несчастного случая, произошедшего на карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли два человека, департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создаётся комиссия, передаёт BaigeNews.kz.

Несчастный случай на карьере "Мирный" шахты "Молодёжная" Донского горно-обогатительного комбината – филиале АО "ТНК Казхром" произошёл 30 октября примерно в 13:14.

"Водитель автосамосвала гр. С. совместно с горнорабочим шахты гр. Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер "Мирный". При проезде второго виража в карьере водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников", - сообщили в Минтруда.

Для расследования несчастного случая со смертельным исходом департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создаётся комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.