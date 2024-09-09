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Нервный пассажир разбил стекло в автобусе в Алматы

Сегодня, 15:51
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: baigenews.kz

Пассажир маршрутного автобуса в Алматы, недовольный замечанием водителя, устроил скандал, а после кулаком разбил стекло в салоне, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Очевидцы сняли, как, не выбирая выражений, пассажир высказывается в адрес водителя, а после со злости бьет кулаком в стекло, ограждающее водителя от пассажиров, и оно разлетается на мелкие кусочки.

В департаменте полиции сообщили, что правонарушитель задержан.

"Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. Правонарушитель задержан. За совершение мелкого хулиганства он привлечён к ответственности. Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", - уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

Видео: t.me/almatynews_kaz

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