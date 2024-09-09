Нервный пассажир разбил стекло в автобусе в Алматы

Пассажир маршрутного автобуса в Алматы, недовольный замечанием водителя, устроил скандал, а после кулаком разбил стекло в салоне, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Очевидцы сняли, как, не выбирая выражений, пассажир высказывается в адрес водителя, а после со злости бьет кулаком в стекло, ограждающее водителя от пассажиров, и оно разлетается на мелкие кусочки.

В департаменте полиции сообщили, что правонарушитель задержан.