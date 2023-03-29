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Неразделенная любовь довела 20-летнюю жительницу Туркестанской области до суда
20-летняя сельчанка в Тюлькубасском районе увлеклась ложными доносами, за что получила 100 часов общественных работ и 3 года ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на Otyrar.
Молодая девушка трижды обращалась в отделение полиции с письменными заявлениями о совершении тяжкого преступления. Дважды девушка сообщала, что ее похитили, в третий раз порезала сама себе ногу и обвинила в этом молодого человека. Все это девушка выдумала дабы наказать несостоявшегося жениха.
В результате выдуманных криминальных историй гражданки, было трижды возбуждены досудебные расследования по тяжким преступлениям, что послужило поводом для нарушения рабочего графика правоохранительных органов.
В итоге приговором суда гражданка признана виновной по части 2 статьи 419 УК РК и приговорена к 3 годам ограничения свободы и привлечена к 100 часам общественных работ определяемых местными исполнительными органами, ежегодно в течение срока отбывания наказания.
Приговор суда вступил в законную силу.
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