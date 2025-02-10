Непристойные фото и видео детей взбудоражили Петропавловск
Среди тех, кто оказался на снимках, школьники узнавали своих одноклассников.
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Порноскандал разгорелся в Петропавловске. В Сети появились непристойные фото и видео детей. Контент мгновенно обрёл зрителей. Ими оказались все школьники города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Невероятную популярность канал обрёл в конце минувшей недели. У него было около 10 тысяч подписчиков.
Посты с изображениями детей, именами, фамилиями и описаниями непристойностей появлялись каждые 10 минут и набирали тысячи просмотров. Как дети становились героями порноленты, непонятно.
Официальные органы произошедшее пока не комментируют. Среди тех, кто оказался на фото и видео, школьники узнавали своих одноклассников.
Кто был автором скандального канала и какая ответственность ему грозит, пока также остаётся без комментариев правоохранителей. Сегодня непристойный контент уже недоступен.
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