  • 10 Февраля, 23:41
  • BAIGENEWS

Непристойные фото и видео детей взбудоражили Петропавловск

Среди тех, кто оказался на снимках, школьники узнавали своих одноклассников.

Сегодня, 22:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:17
Сегодня, 22:17
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Фото: pxhere.com

Порноскандал разгорелся в Петропавловске. В Сети появились непристойные фото и видео детей. Контент мгновенно обрёл зрителей. Ими оказались все школьники города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Невероятную популярность канал обрёл в конце минувшей недели. У него было около 10 тысяч подписчиков.

Посты с изображениями детей, именами, фамилиями и описаниями непристойностей появлялись каждые 10 минут и набирали тысячи просмотров. Как дети становились героями порноленты, непонятно.

Официальные органы произошедшее пока не комментируют. Среди тех, кто оказался на фото и видео, школьники узнавали своих одноклассников.

Кто был автором скандального канала и какая ответственность ему грозит, пока также остаётся без комментариев правоохранителей. Сегодня непристойный контент уже недоступен.

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