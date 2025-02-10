Порноскандал разгорелся в Петропавловске. В Сети появились непристойные фото и видео детей. Контент мгновенно обрёл зрителей. Ими оказались все школьники города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Невероятную популярность канал обрёл в конце минувшей недели. У него было около 10 тысяч подписчиков.

Посты с изображениями детей, именами, фамилиями и описаниями непристойностей появлялись каждые 10 минут и набирали тысячи просмотров. Как дети становились героями порноленты, непонятно.

Официальные органы произошедшее пока не комментируют. Среди тех, кто оказался на фото и видео, школьники узнавали своих одноклассников.

Кто был автором скандального канала и какая ответственность ему грозит, пока также остаётся без комментариев правоохранителей. Сегодня непристойный контент уже недоступен.