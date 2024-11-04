Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Кокшетау
Сегодня, 23:22
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Сегодня, 23:22Сегодня, 23:22
37Фото: pixabay.com
В Кокшетау между 4 и 5 этажами одного из многоквартирных жилых домов на лестничной клетке произошло загорание дивана, причиной которого стала не потушенная сигарета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Дым быстро заполнил подъезд, и ситуация стала угрожающей! Но героические спасатели не медлили! Они оперативно прибыли на место и мгновенно эвакуировали 10 человек, обеспечив их безопасность. Благодаря их смелым и слаженным действиям никто не пострадал!", – сообщили сотрудники МЧС.
МЧС отметил, что этот случай вновь напоминает о важности быстрой реакции и профессионализма спасателей.
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