Непосильная ноша: как выглядит заброшенный аквапарк Семея и почему его не хотят купить

Живописное место на берегу Иртыша, готовые аттракционы, удобное местоположение, да ещё и главный символ города – подвесной мост – представлен на обозрение в двух шагах. Все эти достоинства городского аквапарка, который год простаивает без дела и воды, не интересуют инвесторов. А пока идёт поиск будущего владельца эпицентр летнего веселья и "покатушек" каждый день ветшает, оставаясь без присмотра. Почему излюбленное место семейчан разрушается и как выглядит сейчас, в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Семейский аквапарк ровно 20 лет радовал горожан и гостей города. Причём отзывы о пребывании здесь оставались в основном хорошие. А сейчас он пополнил список заброшенных строений и стал символом беспечного отношения к коммунальной собственности.

Незаурядное здание аквапарка с высоты моста выглядит очень оптимистично. Разноцветные корпуса выстроены в форме цветка, а за весёлым и полезным пребыванием местных посетителей можно было наблюдать почти с любой точки в округе.

Мы решили выяснить, в каком состоянии сейчас находится единственный в Абайской области аквапарк такого масштаба.

Некогда аккуратная территория вдоль забора объекта заросла кустарником и сорняком. Несмотря на это по зелени видно, что у входа гостей радовали культурные растения.

После новости о том, что здание продаётся, здесь бестактно поживились мародёры. Они вырвали некоторые конструкции, трубы, провода.

Но больше всего здесь чувствуется результат безнаказанного вандализма. Люди варварски растерзали пустующее здание. Стёкла на окнах и дверях основательно разбиты, осколки пугающе торчат из рам. Стены расписаны графити. На полу в раздевалках и душевых разбросаны куски пластика. О предназначении объекта со стен фойе ещё говорят любимые герои мультфильмов. По соседству с ними баллончиком на стене написаны признания в любви и только авторам известные надписи.

На территории аквапарка сохранились все развлекательные конструкции: взрослый и детский бассейны, горки, которые 20 лет приносили людям головокружительные эмоции, трамплин, с которого прыгали самые смелые, мостик, ставший популярным благодаря местному телеканалу. В нулевых на нём снимали физразминку с участием городских спортсменов для утренней передачи.

Шашлычная будка, лавочки ждут нового сезона на своих прежних местах. На территории аквапарка много уютных уголков, спрятанных от глаз посетителей, но все они густо заросли новым негласным владельцем – дикорастущей фауной.

Нам удалось связаться с жителем Семея, который много лет здесь работал. Он рассказал, что аквапарк – это подарок турецкой компании, которая принимала участие в строительстве подвесного моста по соседству. Поэтому выбор локации не случаен. Два в одном. Однако оба подарка оказались слишком дорогими и непростыми в обслуживании для городской власти. Нынешний балансодержатель – городской отдел ЖКХ.

На строительство "водного Диснейленда" ушло 295 миллионов тенге. После открытия в 2003 году объект перешёл в коммунальную собственность Семея. В течение двух десятков лет аттракцион обслуживало коммунальное предприятие. За это время предприниматели несколько раз красили горки, меняли кафель, благоустраивали территорию внутри и вокруг парка. Однако на капитальную реконструкцию денег якобы не хватало, говорит бывший сотрудник аквапарка. Всё из-за символического тарифа. В 2013 году вход для взрослого стоил 900 тенге, детский – 600 тенге. В 2022 году стоимость для взрослого составляла около 2000 тенге за весь день пребывания. Еду с собой брать не разрешалось, посетители ели в местных кафе.

Но народ валил сюда неустанно. В жаркие дни здесь был аншлаг. В выходные приходили с утра.

Сотрудник говорит, что зарабатывать на отдыхе и купании было непросто. Сезонный бизнес приносил прибыль только три месяца в году. А реконструкция инфраструктуры обходилась очень дорого.

"Я отработал в аквапарке несколько сезонов. В 2022 году договор доверительного управления закончился. Но руководитель не стал его продлевать. Говорят, условия аренды были уже не те. Но когда мы покидали аквапарк, он выглядел намного лучше, чем год спустя", – рассказал нам семейчанин.

После 20-летней эксплуатации одним арендатором на его смену пришла другая команда. По словам посетителей, в 2023 году из всех аттракционов работал лишь бассейн. Затем аквапарк закрыли. В 2024 году он так и не открылся.

Мы поговорили с акимом Семея Нурболом Нурсагатовым, который рассказал нам о причинах консервации коммунального объекта.

"Аквапарк всегда был в собственности акимата. Но вы сам понимаете – или ЖКХ будет им заниматься, или частный инвестор. Ведь там нужна полная реконструкция. Его отдавали частным предприятиям. Но сроки эксплуатации вышли, мы его забрали, потому что он должен был содержать нормально. Его только подкрашивали и эксплуатировали. В прошлом году мы посмотрели состояние аквапарка. Там было небезопасно. Поэтому мы временно приостановили работу, чтобы люди не травмировались. От того, что там просто покрасят конструкции, толку не будет. И мы поставили жёсткие условия – если берёшь, ты должен в течение определённого времени вложить деньги, которые полностью пойдут на реконструкцию", – определил обязательства для нового собственника аким Семея Нурбол Нурсагатов.

В конце мая 2024 года стартовали торги на выкуп у государства здания аквапарка. Стартовая цена – 50,4 миллиона тенге. При этом гарантийный взнос составлял 30 миллионов тенге. Однако торги так и не состоялись из-за отсутствия покупателей.

На сайте аукциона представлена краткая информация о лоте, согласно которой состояние аквапарка было признано как удовлетворительное, а оценочная стоимость на середину мая составляла 170,4 миллиона тенге.

"Сначала мы запросили 200 миллионов тенге – никто не участвовал. Потом снизили до 150 миллионов, никто не заинтересовался. И в конце опустили до 50 миллионов. Это непрофильный объект для акимата. Поэтому выставили на торги. Сейчас идёт конкурс, выиграет достойная организация, сделает реконструкцию и будет функционировать в новом формате", – поделился своими ожиданиями Нурбол Нурсагатов.

Правда, инвесторы не торопятся реализовывать планы акима и выкупать в собственность эксклюзивный объект. После несостоявшегося аукциона 8 августа аквапарк снова выставили на торги. По словам главы Семея, объект сейчас стоит 170 миллионов тенге. Но помимо оплаты полной стоимости, покупателю нужно будет выполнить ряд условий городской управы.

"Главные условия – вложить 1,5 миллиарда тенге собственных средств в реконструкцию аквапарка, из них 300 миллионов тенге в первый год. И не менять назначение аквапарка в течение 10 лет. Будут конкретные договора. Если частник нарушит условия, мы вернём аквапарк обратно государству", – заключил аким Семея.

В городском отделе ЖКХ с нетерпением ждут богатых энтузиастов, чтобы передать им за 170 миллионов тенге нашумевший на всю страну балласт. Но пока реальные претенденты не обращались.

А между тем, очередное лето в Семее прошло без полноценных водных развлечений. Два городских пляжа соорудили сами семейчане, надо отдать должное акимату, который обеспечил эти места отдыха спасательными пунктами и организовал завоз песка.

Кстати, аквапарк находится на том месте, где начинал разрастаться Семей. Именно здесь в середине XVIII века были построены первые дома и казённые строения.

В 50 метрах от аквапарка, на месте одного из пилонов подвесного моста, в 1850-х годах располагалась дача окружного прокурора Александра Врангеля. Остров в Северном Ледовитом океане был назван в честь его дяди.

Так вот в этом уютном летнем домике у реки часто гостил Фёдор Михайлович Достоевский, который четыре года находился в Семипалатинской ссылке.

Именно в этом месте развлечения ради он устроил несколько ярких клумб, посадив первые в Семипалатинске благородные цветы и кустарники. Для этого Врангель выписал для своего кумира Достоевского из Петербурга луковицы и семена цветов.

Быть может эта информация станет ещё одним поводом присмотреться к историческому месту и вдохнуть новую жизнь в любимый семейчанами аквапарк.

Фото: Альбина Халел