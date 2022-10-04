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  • "Непонятные движения". Почему сироты исчезают из очереди на жильё, выяснит глава МИИР
kaznovosti.kz Сегодня, 16:01
76
Фото: kaznovosti.kz

"Непонятные движения". Почему сироты исчезают из очереди на жильё, выяснит глава МИИР

Проблему исчезновения сирот из списка очередников на льготное жильё подняли на пресс-конференции с министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч сирот в Казахстане ждут положенные им квартиры.

"61 тысяча сирот стоит в очереди на получение жилья. По данной проблеме мы обязательно проверим, потому что у нас очередь оцифрована в электронном формате. Все действия местных исполнительных органов в рамках очереди прослеживается. Если вам известен такой факт, конкретно по этому факту проверим. В принципе, я уже дал поручение проверить по электронной системе, вообще есть ли какие-либо вызывающие сомнения непонятные движения, когда человек вышел из очереди или зашёл. Когда это объяснимо, в принципе, это понятно. Когда это необъяснимо, наверное, их надо проверять. Я уже дал такое поручение. Думаю, в течение двух-трёх месяцев до нового года всё проверим и уже дадим полный ответ: насколько эти факты имели место, если имели место - почему, если имело место нарушение - как будем наказывать этих людей. Но в целом вы правильно говорите, мы проведём масштабную проверку", — сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Он пригрозил, что скрыть следы нарушений не получится.

"В электронном формате видно же. Если кто-то думает, что сделал, и там не остаётся следов, то любой айтишник, который с вами находится, скажет, не то что следы, до каждого корня можем дойти, сколько шагов было. У нас достаточно сильные специалисты. Дадим поручение, пусть все движения такие проверит", — сказал Каирбек Ускенбаев.

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#жилье #сироты
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 16:01
76
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