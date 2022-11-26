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  • Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям
скриншот с видео Сегодня, 21:03
87
Сегодня, 21:03
87
Фото: скриншот с видео

Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям

Непогода разыгралась в области Жетысу. Ветер и снег вынудили ограничить, либо закрыть движение автотранспорта на нескольких республиканских автодорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские региона несут службу в усиленном варианте и патрулируют все трассы, помогая всем застрявшим в дороге. 

Движение закрыто для всех видов автотранспорта на автодорогах Алматы - Оскемен, Ушарал - Достык, Сарыозек - Коктал.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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BaigeNews.kz
Сегодня, 21:03
87
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