Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям

Фото: скриншот с видео

Непогода разыгралась в области Жетысу. Ветер и снег вынудили ограничить, либо закрыть движение автотранспорта на нескольких республиканских автодорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские региона несут службу в усиленном варианте и патрулируют все трассы, помогая всем застрявшим в дороге.

Движение закрыто для всех видов автотранспорта на автодорогах Алматы - Оскемен, Ушарал - Достык, Сарыозек - Коктал.