Непогода в Шымкенте: все самолёты могут быть задержаны
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
90Фото: t.me/flyarystan_inform
Из-за погодных условий (переохлаждённого тумана и неблагоприятного прогноза) все рейсы из Шымкента и в город могут быть задержаны. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.
"Фактическая погода не позволяет выполнять взлёт и посадку в аэропорту Шымкента. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта", - сообщили в пресс-службе FlyArystan.
Авиакомпания предлагает пассажирам при задержке рейса более чем на два часа прохладительные напитки, более чем на четыре часа - горячее питание.
При задержке вылета более чем на пять часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить возврат согласно правилам тарифа.
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