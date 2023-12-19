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Непогода в Шымкенте: все самолёты могут быть задержаны

Сегодня, 22:23
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t.me/flyarystan_inform Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: t.me/flyarystan_inform

Из-за погодных условий (переохлаждённого тумана и неблагоприятного прогноза) все рейсы из Шымкента и в город могут быть задержаны. Об этом сообщили в авиакомпании FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz.

"Фактическая погода не позволяет выполнять взлёт и посадку в аэропорту Шымкента. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта", - сообщили в пресс-службе FlyArystan.

Авиакомпания предлагает пассажирам при задержке рейса более чем на два часа прохладительные напитки, более чем на четыре часа - горячее питание.

При задержке вылета более чем на пять часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить возврат согласно правилам тарифа.

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