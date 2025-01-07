  • 7 Января, 20:23
  • BAIGENEWS

Непогода в Казахстане: в каких регионах закрыты трассы

Движение закрыто на республиканских трассах в шести областях.

Сегодня, 18:49
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drive2.ru Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: drive2.ru

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на республиканских дорогах в шести регионах страны из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от села Айша-биби до аницы с Туркестанской областью планируется  введение ограничения движения для всех видов транспорта.

В Туркестанской области ограничено движение на участке республиканской трассе "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до посёлка Т.Рыскулова. 

В Кызылординской области закрыт участок дороги республиканского значения "Кызылорда-Жезказган" от Кызылорды до границы области Улытау.

В области Улытау ограничение ввели на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" от границы Кызылординская области до Жезказгана.

С 20:00 в Костанайской области планируют закрыть участок дороги "Жезказган-Петропавловск" от Аркалыка до границы Акмолинской области и в Акмолинской области  участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Костанайской области до Державинска.
 
Отмечается, что ориентировочно все эти дороги откроют 8 января в 8:00 часов. 

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