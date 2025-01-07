"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на республиканских дорогах в шести регионах страны из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от села Айша-биби до аницы с Туркестанской областью планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.

В Туркестанской области ограничено движение на участке республиканской трассе "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до посёлка Т.Рыскулова.

В Кызылординской области закрыт участок дороги республиканского значения "Кызылорда-Жезказган" от Кызылорды до границы области Улытау.

В области Улытау ограничение ввели на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" от границы Кызылординская области до Жезказгана.

С 20:00 в Костанайской области планируют закрыть участок дороги "Жезказган-Петропавловск" от Аркалыка до границы Акмолинской области и в Акмолинской области участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Костанайской области до Державинска.



Отмечается, что ориентировочно все эти дороги откроют 8 января в 8:00 часов.