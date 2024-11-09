Непогода в Казахстане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в воскресенье 10 ноября на большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине Казахстана — метель, гололёд, на западе, юге — туман. Лишь на юге, юго-востоке страны днём прояснится. По республике ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Штормовое предупреждение объявлено в областях Абай, Жетысу, Улытау, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

В Костанае 10 ноября ночью ожидается метель, днем гололёд, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. г. Актау: 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гололёд, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере области 15-20, днем 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Караганде ожидаются временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Семее утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В Жезказгане ожидается ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 17-22 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Павлодаре ночью ожидается снег, метель, гололёд, днем осадки (дождь, снег), метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ране в шести регионах страны из-за непогоды были закрыты республиканские трассы.