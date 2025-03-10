"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на десятках республиканских трасс в Казахстане. Причиной стали сильные снегопады, метель, плохая видимость и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

К этому часу дороги закрыты в восьми областях Казахстана на тринадцати республиканских автодорогах.

Акмолинская область:

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 377-537), участок от границы Костанайской области до поселка Бузулук.

Автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" (км 856-917), участок от границы Северо-Казахстанской области до поселка Жаксы.

Автодорога "Астана – Караганда – Алматы" (км 1291-1353), участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" (км 16-200), участок от города Астана до границы Павлодарской области.

Карагандинская область:

Автодорога "Астана – Караганда – Алматы" (км 1353-1426), участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

Автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты" (км 970-1135), участок от города Караганда до границы Павлодарской области.

Автодорога "Астана – Караганда – Алматы" (км 1505-1610), участок от села Атамекен до поселка Аксу-Аюлы.

Костанайская область:

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 252-340), участок от границы области Улытау до города Аркалык.

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 339-377), участок от города Аркалык до границы Акмолинской области.

Павлодарская область:

Автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" (км 200-254), участок от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты" (км 1135-1206), участок от города Караганда до границы Павлодарской области.

Северо-Казахстанская область:

Автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" (км 795-856), участок от села Рузаевка до границы Акмолинской области.

Область Улытау:

Автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" (км 137-252), участок от села Улытау до границы Костанайской области.

Область Абай:

Автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (км 971-1013), участок от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области.

Восточно-Казахстанская область:

Автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (км 1013-1048), участок от границы Абайской области до поворота на село Уланское.

Автодорога "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (км 6-166), участок от села Ушановское до города Алтай.

К этому часу для содержания дорог задействованы 554 единицы спецтехники и 897 специалистов.