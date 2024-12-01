Непогода в Казахстане: республиканские трассы закрыты в трёх регионах
Движение ограничено в Карагандинской, Павлодарской областях, а также области Улытау.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
62Фото: uzdsu.ru
"КазАвтоЖол" обновил информацию о закрытых в связи с непогодой дорогах, передаёт BaigeNews.kz.
По его информации, 1 декабря с 19:00 движение грузового и общественного транспорта будет ограничено на трассах в трёх регионах страны: в Карагандинской, Павлодарской областях, а также области Улытау.
Карагандинская область:
- "Кызылорда-Павлодар" от границы области Улытау до посёлка Топар;
- "Кызылорда-Павлодар" от Караганды до границы Павлодарской области;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" от Караганда до Каркаралы.
Область Улытау:
- "Кызылорда-Павлодар" от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.
Павлодарская область:
- "Кызылорда-Павлодар", от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.
Ориентировочное открытие дороги - 2 декабря в 08:00.
Ранее сообщалось об ограничении движения на участке трассы "Екатеринбург-Алматы" в Карагандинской области.
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