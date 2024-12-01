Непогода в Казахстане: республиканские трассы закрыты в трёх регионах

"КазАвтоЖол" обновил информацию о закрытых в связи с непогодой дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

По его информации, 1 декабря с 19:00 движение грузового и общественного транспорта будет ограничено на трассах в трёх регионах страны: в Карагандинской, Павлодарской областях, а также области Улытау.

Карагандинская область:

"Кызылорда-Павлодар" от границы области Улытау до посёлка Топар;

"Кызылорда-Павлодар" от Караганды до границы Павлодарской области;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" от Караганда до Каркаралы.

Область Улытау:

"Кызылорда-Павлодар" от посёлка Жанаарка до границы Карагандинской области.

Павлодарская область:

"Кызылорда-Павлодар", от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Ориентировочное открытие дороги - 2 декабря в 08:00.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке трассы "Екатеринбург-Алматы" в Карагандинской области.