Непогода в Казахстане: о ситуации на дорогах рассказали в КазАвтоЖоле
Трассы планируют открыть утром 16 декабря.
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Республиканские трассы сразу в нескольких регионах Казахстана закрыли из-за метели, передаёт BaigeNews.kz.
В КазАвтоЖоле обновили оперативную информацию об ограничении движения. В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:
Туркестанская область:
На участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова введено ограничение для грузового транспорта.
Жамбылская область:
На участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области ограничили движение для грузового транспорта.
Алматинская область:
Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участках:
- дорога "Алматы-Шелек-Хоргос" от села Шелек до границы области Жетысу;
- дорога "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" от села Шелек до села Кокпек;
- дорога "Кокпек-Кеген-Тюп" от села Кокпек до села Кеген.
В области Абай:
Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участке дороги на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от границы области Жетісу до села Калбатау.
В области Жетысу:
Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от Ушарала до границы Абайской области.
Для грузового и общественного транспорта ограничено движение участке автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" от Талдыкоргана до посёлка Кольбай.
Трассы планируют открыть к 8:00 16 декабря.
Напомним, в большинстве регионов страны на 16 декабря объявлено штормовое предупреждение.
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