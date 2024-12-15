Республиканские трассы сразу в нескольких регионах Казахстана закрыли из-за метели, передаёт BaigeNews.kz.

В КазАвтоЖоле обновили оперативную информацию об ограничении движения. В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:



Туркестанская область:

На участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова введено ограничение для грузового транспорта.



Жамбылская область:

На участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области ограничили движение для грузового транспорта.

Алматинская область:

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участках:

- дорога "Алматы-Шелек-Хоргос" от села Шелек до границы области Жетысу;

- дорога "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" от села Шелек до села Кокпек;

- дорога "Кокпек-Кеген-Тюп" от села Кокпек до села Кеген.

В области Абай:

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участке дороги на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от границы области Жетісу до села Калбатау.

В области Жетысу:

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от Ушарала до границы Абайской области.

Для грузового и общественного транспорта ограничено движение участке автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" от Талдыкоргана до посёлка Кольбай.

Трассы планируют открыть к 8:00 16 декабря.

Напомним, в большинстве регионов страны на 16 декабря объявлено штормовое предупреждение.