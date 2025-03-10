В пяти регионах Казахстана ночью в непогоду сотрудникам МЧС пришлось спасать водителей и пассажиров с закрытых заснеженных трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ночью в области Абай из-за закрытия дороги "Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск–Шемонаиха–граница РФ" помощь потребовалась пассажирам пяти автобусов, которые застряли на трассе. 100 человек, в том числе 18 детей, были доставлены в пункт временного размещения в Аягозе. Медицинская помощь никому не понадобилась.

На двадцатом километре дороги "Маркаколь - Карой" в Восточно-Казахстанской области в снежном заносе застрял легковой автомобиль. Спасатели оперативно доставили двух человек на ферму, никто не пострадал.

В селе Мынбулак области Абай помощь потребовалась 62-летней тяжелобольной женщине. Спасатели преодолели 70 км на вездеходе и доставили её в больницу в метель.

На трассе в области Улытау водитель легкового авто не смог продолжить путь из-за поломки. Спасатели эвакуировали троих человек в Жезказган, медицинская помощь никому не понадобилась.

"МЧС напоминает о важности проверки состояния транспортных средств перед поездками и рекомендациях не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды", — говорится в сообщении.