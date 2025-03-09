Непогода в Казахстане: какие республиканские трассы закрыты утром 9 марта
Закрыты трассы в области Абай, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Улытау, Карагандинской, Костанайской область и области Улытау.
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Из-за непогоды в Казахстане "КазАвтоЖол" ввёл ограничения на восьми республиканских автомобильных дорогах в семи областях, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 8:00 закрыты трассы в области Абай, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Улытау, Карагандинской, Костанайской область и области Улытау.
В области Абай ограничение действует на участке дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха от границы Жетысуской области до города Аягоз и на участке Таскескен-Бахты от села Таскескен до села Урджар.
В Атырауской области ограничение введено на участке дороги Атырау-Уральск от города Атырау до села Махамбет.
В Восточно-Казахстанской области движение затруднено на участке дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха от границы Абайской области до села Уланское.
В области Жетысу введено ограничение на участке дороги Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха от города Ушарал до границы Абайской области.
В Карагандинской области движение ограничено на участке дороги Астана-Караганда-Алматы от села Атамекен до города Балхаш.
В Костанайской области ограничения действуют на участке дороги Жезказган-Аркалык-Петропавловск от границы Ұлытауской области до города Аркалык.
В области Улытау введены меры на участке дороги Жезказган-Аркалык-Петропавловск от села Ұлытау до границы Костанайской области.
В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы специальной техники и 322 специалиста.
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