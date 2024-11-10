Непогода в Казахстане: из-за метели закроют трассы ещё в трёх регионах страны

В "КазАвтоЖоле" обновили оперативную информацию о закрытии республиканских трасс из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

В Павлодарской области:

С 18:30 в Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий в области Абай введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Омск-Майкапчагай", от посёлка Кенжеколь до границы области Абай.

В Северо-Казахстанской области:

С 19:00 в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Мамлютка-Костанай", от Мамлютки до границы Костанайской области.

В Костанайской области:

С 19:00 в Костанайской области в связи ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видо автотранспорта на участке автодороги "Мамлютка-Костанай" км, от границы СКО до посёлка Узынколь.

Ориентировочное открытие дороги - 11 ноября 2024 года в 06:00.

Как отметили в МЧС, из-за метели, сильного ветра и ограниченной видимости, по данным АО "НК КазАвтоЖол", закрыто и ограничено движение на 11 участках автодорог республиканского значения в четырёх регионах.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях движение всех видов транспортных средств закрыто. Ранее сообщалось, о закрытии трассы в области Абай.