Непогода в Казахстане: из-за метели закроют трассы ещё в трёх регионах страны
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В "КазАвтоЖоле" обновили оперативную информацию о закрытии республиканских трасс из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
В Павлодарской области:
С 18:30 в Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий в области Абай введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Омск-Майкапчагай", от посёлка Кенжеколь до границы области Абай.
В Северо-Казахстанской области:
С 19:00 в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Мамлютка-Костанай", от Мамлютки до границы Костанайской области.
В Костанайской области:
С 19:00 в Костанайской области в связи ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видо автотранспорта на участке автодороги "Мамлютка-Костанай" км, от границы СКО до посёлка Узынколь.
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Как отметили в МЧС, из-за метели, сильного ветра и ограниченной видимости, по данным АО "НК КазАвтоЖол", закрыто и ограничено движение на 11 участках автодорог республиканского значения в четырёх регионах.
В Костанайской и Северо-Казахстанской областях движение всех видов транспортных средств закрыто. Ранее сообщалось, о закрытии трассы в области Абай.
"Отметим, что в период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий МЧС РК рекомендует избегать дальних поездок; жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий; не выезжать за пределы населенных пунктов; не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог; если возможно, находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе", — отметили в МЧС.
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