Непогода в Астане: за сутки в городе произошло 110 ДТП

Департамент полиции города Астаны в связи с ухудшением погодных условии предупреждает граждан быть предельно внимательными на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.

"Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим и поддержание безопасной дистанции между автомашинами, а также заблаговременно снижать скорость при пересечении пешеходной разметки.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. При переходе проезжей части дожидайтесь полной остановки всех автомашин", - отмечено в обращении к населению.