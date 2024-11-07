Непогода в Астане: за сутки в городе произошло 110 ДТП
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
133Фото: rg.ru
Департамент полиции города Астаны в связи с ухудшением погодных условии предупреждает граждан быть предельно внимательными на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.
"Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим и поддержание безопасной дистанции между автомашинами, а также заблаговременно снижать скорость при пересечении пешеходной разметки.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. При переходе проезжей части дожидайтесь полной остановки всех автомашин", - отмечено в обращении к населению.
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