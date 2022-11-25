Непогода в Астане: автобусы задерживаются, уроки сокращены

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сложные погодные условия повлияли на работу общественного транспорта и школ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании CTS, из-за снегопада, гололёда и бурана снижена скорость движения транспорта, имеются задержки автобусных маршрутов.

"В настоящее время задержка автобусов до 40 минут. На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Будьте внимательны на дорогах!" - обратились транспортники к жителям и гостям города.

Также принято решение о сокращении уроков для учащихся во вторую смену.

В управлении образования уточнили, что родители вправе оставить детей дома, и не отправлять в такую погоду в школу.

В расчистке дорог и тротуаров задействованы почти 2,5 тысячи рабочих. Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме.