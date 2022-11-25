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  • Непогода в Астане: автобусы задерживаются, уроки сокращены
пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25
142
Фото: пресс-служба акимата Астаны

Непогода в Астане: автобусы задерживаются, уроки сокращены

Сложные погодные условия повлияли на работу общественного транспорта и школ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании CTS, из-за снегопада, гололёда и бурана снижена скорость движения транспорта, имеются задержки автобусных маршрутов. 

"В настоящее время задержка автобусов до 40 минут. На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме. 
Будьте внимательны на дорогах!" - обратились транспортники к жителям и гостям города.

Также принято решение о сокращении уроков для учащихся во вторую смену. 

В управлении образования уточнили, что родители вправе оставить детей дома, и не отправлять в такую погоду в школу.

В расчистке дорог и тротуаров задействованы почти 2,5 тысячи рабочих. Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме.

"С утра 25 ноября на уборку улиц города от снега и наледи вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники. В ночь с 24 на 25 ноября силами коммунальных служб в городе собрано и вывезено на полигоны более пяти тысяч кубометров снега, что составило почти 500 рейсов", - сообщили в акимате Астаны.

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#Астана #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:25
142
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