Непогода в Алматы: В аэропорту задерживаются самолёты
В авиакомпании выступили с обращением к пассажирам.
Сегодня, 16:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
84Фото: baigenews.kz
Из-за снегопада и тумана в аэропорту Алматы задерживают рейсы, передаёт BaigeNews.kz.
В авиакомпании Air Astana порекомендовали пассажирам проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.
Согласно данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Душанбе, Уральск и Астану. А также из Астаны, Фукуока, Дубая и Абу-Даби.