Из-за снегопада и тумана в аэропорту Алматы задерживают рейсы, передаёт BaigeNews.kz.

В авиакомпании Air Astana порекомендовали пассажирам проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Душанбе, Уральск и Астану. А также из Астаны, Фукуока, Дубая и Абу-Даби.