  • 30 Января, 17:02
  • BAIGENEWS

Непогода в Алматы: В аэропорту задерживаются самолёты

В авиакомпании выступили с обращением к пассажирам.

Сегодня, 16:41
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: baigenews.kz

Из-за снегопада и тумана в аэропорту Алматы задерживают рейсы, передаёт BaigeNews.kz.

В авиакомпании Air Astana порекомендовали пассажирам проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Душанбе, Уральск и Астану. А также из Астаны, Фукуока, Дубая и Абу-Даби.

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