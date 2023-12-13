Непогода на юге Казахстана: что творится на трассах, показали полицейские

Казахстанцы и иностранцы благодарят полицейских, пришедших им на помощь на трассах в непогоду. В южных регионах Казахстана начался буран. Что происходит на дорогах, сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz.

На 36-м километре дороги "Ушарал-Достык" в области Жетісу застрял грузовик, возникли проблемы с топливом. Большегруз в степной зоне заметил автопатруль в составе Данияра Жаксыгельдинова и Едиля Кожабергенова.

Замерзающий на трассе водитель пояснил, что направлялся из Алматы на железнодорожную станцию Достык, но из-за резкого понижения температуры в топливной системе его автомашины возникли проблемы.

Отогрев водителя в патрульном авто, полицейские совместными усилиями завели двигатель грузовика. А затем сопроводили машину до ближайшего населённого пункта и автозаправки.

Водитель-дальнобойщик поблагодарил за своевременную помощь, а также обратился к автомобилистам с просьбой не игнорировать требования полицейских, закрывающих в непогоду трассы.

В Туркестанской области из-за бурана и закрытия ряда трасс патрульные полицейские работают круглосуточно. Они оказывают помощь в беспрепятственном передвижении снегоуборочных машин, размещении пассажиров в безопасных местах и пунктах обогрева.