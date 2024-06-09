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Непобёжденный казахстанский боксёр нанёс узбекистанцу первое поражение в карьере

Сегодня, 21:08
АВТОР
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instagram.com/adal_promotions Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: instagram.com/adal_promotions

25-летний казахстанский боксер Жолдас Женисов провёл седьмой бой в своей профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Шымкенте, где его соперником стал 24-летний узбекистанец Шохбоз Толибжонов (2-0, 1 КО). Поединок в полулегком весе был рассчитан на четыре раунда и продлился всю отведенную дистанцию. Его итогом стала победа Женисова единогласным решением судей. 

 
 
 
 
 
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Публикация от IRFIN PROMOTIONS (@irfin_promotions)

Таким образом, Жолдас Женисов одержал седьмую победу и по-прежнему остается непобежденным в профи. Шохбоз Толибжонов потерпел первое поражение после двух побед. 

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