Непобёжденный казахстанский боксёр нанёс узбекистанцу первое поражение в карьере
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
100Фото: instagram.com/adal_promotions
25-летний казахстанский боксер Жолдас Женисов провёл седьмой бой в своей профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Шымкенте, где его соперником стал 24-летний узбекистанец Шохбоз Толибжонов (2-0, 1 КО). Поединок в полулегком весе был рассчитан на четыре раунда и продлился всю отведенную дистанцию. Его итогом стала победа Женисова единогласным решением судей.
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Таким образом, Жолдас Женисов одержал седьмую победу и по-прежнему остается непобежденным в профи. Шохбоз Толибжонов потерпел первое поражение после двух побед.