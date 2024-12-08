Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, имеющий в активе 18 побед и ни одного поражение, провёл поединок в полусреднем весе на турнире UFC 310 в американском Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz.

Соперником Рахмонова стал непобежденный ранее ирландец Иэн Гэрри с активом в 15 побед. Бой был рассчитан на пять раундов. В итоге единогласным решением судей победил "Номад".

Это девятнадцатая по счёту победа Шавката в профессиональной карьере и первое поражение Гэрри.

Примечательно, что впервые поединок "Номада" доходит до решения судей, обычно Рахмонову удавалось побеждать своих соперников досрочно.

"Спасибо всем за поддержку. Казахстан, алга! Конечно, Иан Гэрри сильный соперник, яркий бой показали. Для меня было очень много опасных моментов. Я подошел в хорошей форме, но соперник показал отличный бой", — сказал Шавкат после поединка.