Непобеждённый казахстанский супертяж нокаутом проиграл боксёру из Узбекистана

На вечере бокса в польском Вроцлаве состоялся бой между казахстанцем Нурсултаном Аманжоловым и боксёром из Узбекистана Лазизбеком Муллажоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Аманжолова и Муллажонова прошёл в супертяжелом весе и был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа узбекистанского боксера техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Лазизбек Муллажонов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Нурсултан Аманжолов потерпел первое поражение на профи-ринге.

Добавим, что Муллажонов является достаточно титулованным по любителям: он выигрывал золотую медаль на чемпионате Азии-2022, а также завоевывал "золото" на чемпионате мира среди военнослужащих в 2021 году. Кроме того, в этом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте.