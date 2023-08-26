  • 26 Августа, 23:34
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Непобеждённый казахстанский супертяж нокаутом проиграл боксёру из Узбекистана

Сегодня, 22:21
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sports.kz Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: sports.kz

На вечере бокса в польском Вроцлаве состоялся бой между казахстанцем Нурсултаном Аманжоловым и боксёром из Узбекистана Лазизбеком Муллажоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Аманжолова и Муллажонова прошёл в супертяжелом весе и был рассчитан на шесть раундов. Его итогом стала победа узбекистанского боксера техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Лазизбек Муллажонов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Нурсултан Аманжолов потерпел первое поражение на профи-ринге. 

Добавим, что Муллажонов является достаточно титулованным по любителям: он выигрывал золотую медаль на чемпионате Азии-2022, а также завоевывал "золото" на чемпионате мира среди военнослужащих в 2021 году. Кроме того, в этом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте. 

 

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