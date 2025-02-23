Непобеждённый казахстанский боксер оформил эффектный нокаут "двоечкой" в США
Соперником Николая Шваба стал колумбиец Белмар Пресиадо.
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
47Фото: sports.kz
Не знающий поражений казахстанский боксер Николай Шваб выступил на вечере профессионального бокса в американском Машантакете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником стал колумбиец Белмар Пресиадо. Поединок легкого веса был рассчитан на восемь раундов, но не продлился всю дистанцию: в восьмом раунде Шваб "двоечкой" отправил соперника на канвас, после чего рефери решил остановить бой.
Эта победа стала для Николая Шваба 13-й в профессиональной карьере и восьмой нокаутом. Белмар Пресиадо потерпел девятое поражение в профи.
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