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Непобеждённый казахстанец жестоко нокаутировал узбекистанца

Сегодня, 18:19
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sports.kz Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: sports.kz

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы на вечере смешанных единоборств Octagon 65 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Илзат Асиев и узбекистанец Бекхруз Исроилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок наилегчайшего веса завершился уже в первом раунде. Асиев жестким ударом с колена отправил Исроилова на настил, после чего принялся добивать потрясенного соперника. Рефери вмешался и остановил избиение. 

В главном событии турнира за временный титул чемпиона в легком весе будут биться казахстанский боец Нуржан Акишев и узбекистанец Мавлонбек Миркомилов.

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