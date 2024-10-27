Непобеждённый казахстанец жестоко нокаутировал узбекистанца

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы на вечере смешанных единоборств Octagon 65 состоялся бой, в котором встретились казахстанский файтер Илзат Асиев и узбекистанец Бекхруз Исроилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок наилегчайшего веса завершился уже в первом раунде. Асиев жестким ударом с колена отправил Исроилова на настил, после чего принялся добивать потрясенного соперника. Рефери вмешался и остановил избиение.

В главном событии турнира за временный титул чемпиона в легком весе будут биться казахстанский боец Нуржан Акишев и узбекистанец Мавлонбек Миркомилов.