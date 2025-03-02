UFC официально анонсировал дебютный поединок казахстанского файтера полутяжелого веса Дияра Нургожая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

16 марта по времени Астаны Нургожай сразится с бразильцем Брендсоном Рибейро по прозвищу "Горилла" в рамках главного карда турнира UFC Vegas 104 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В мэйнивенте состоится реванш между представителем Италии Марвином Веттори и грузином Романом Долидзе.

Напомним, что Дияр Нургожай попал в ростер UFC через претендентскую серию Даны Уайта, победив в октябре прошлого года поляка Бартоша Шевчика. Что касается Брендсона Рибейро, то он стал бойцом лиги аналогичным образом в сентябре 2023-го и с тех пор провел в UFC три боя. Его рекорд в сильнейшем ММА-промоушене мира — 1-2.