"Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы

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Мексиканское издание Heraldo Deportes опубликовало статью, в которой дало оценку громким словам казахстанского бокс`ра Жанибека Алимханулы в адрес Сауля "Канело" Альвареса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Они бросают вызов и оскорбляют "Канело" Альвареса: непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина", — говорится в заголовке статьи.

Вот что пишет СМИ о высказывании Алимханулы в адрес мексиканца...

Боксёр вышел, чтобы спровоцировать мексиканца, раскритиковал его и поднял вопрос о проведении поединка между ними после того, как мужчина из Гвадалахары избил GGG.

У Сауля "Канело" Альвареса 2021 год был полным побед, он стал объединённым чемпионом в суперсреднем весе, победил всех четырёх чемпионов и сохранил свои пояса. Это сделало его соперником, которого нужно победить, но теперь они снова бросают вызов и оскорбляют мексиканца, поскольку казахстанский боец, который идёт непобеждённым, хочет отомстить за своего соотечественника Геннадия Головкина.

В одном из интервью боец из этой страны обрушился на мексиканца из-за того, каким его видели перед GGG в третьем бою, завершившем трилогию, но оставившем сомнения, несмотря на то, что он победил единогласным решением судей. По этой причине боксёр хочет доказать, что он не тот "Канело", каким был раньше, и хочет прояснить это на ринге.

Кто тот казах, который бросил вызов "Канело" Альваресу и хочет отомстить за Головкина?

Речь идёт о боксёре Жанибеке Алимханулы, который на данный момент одержал 12 побед, непобеждён и не имеет ничьих в среднем дивизионе, поэтому он считает, что может дать бой "Канело" Альваресу в поединке, в котором он надеется отомстить за Геннадия Головкина, но из-за характера мексиканца и того, как он выбирает своих соперников, он вряд ли даст ему шанс на такой бой, потому что это представляет для него риск.

"Канело" больше не лучший ( ... ) Он уже не в лучшем состоянии. Это было бы для меня лёгкой работой. Но он не будет драться со мной. Зачем ему драться с сильнейшим в мире средневесом? Прямо сейчас я нахожусь в своих лучших проявлениях", — поделился Алимханулы в интервью BoxingScene.

17 сентября "Канело" Альварес победил Головкина решением судей, но с горьким привкусом во рту с обеих сторон, поскольку мексиканец оставлял желать лучшего, не показывая своего лучшего бокса перед Головкиным, который, по мнению критики многих людей, вышел на ринг только из-за чека. Он выглядел не так, как раньше, и проснулся только в девятом раунде.