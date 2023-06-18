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Сегодня, 18:51
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155Фото: twitter.com/TBaimoldа
Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве
Казахстанский боксёр Темиржан Баймолда по прозвищу "Джентльмен" провёл пятый поединок в своей профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в столице Ганы Аккре, где его соперником Темиржана стал представитель Зимбабве Исса Алайя Фири. Бой первого полусреднего веса был рассчитан на восемь раундов и прошел всю отведённую ему дистанцию, завершившись победой Баймолды единогласным решением судей.
Таким образом, 23-летний Темиржан Баймолда одержал пятую победу на профи-ринге, тогда как Исса Алайя Фири потерпел третье поражение в карьере.
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