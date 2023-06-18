Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве

Фото: twitter.com/TBaimoldа

Казахстанский боксёр Темиржан Баймолда по прозвищу "Джентльмен" провёл пятый поединок в своей профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в столице Ганы Аккре, где его соперником Темиржана стал представитель Зимбабве Исса Алайя Фири. Бой первого полусреднего веса был рассчитан на восемь раундов и прошел всю отведённую ему дистанцию, завершившись победой Баймолды единогласным решением судей.

Таким образом, 23-летний Темиржан Баймолда одержал пятую победу на профи-ринге, тогда как Исса Алайя Фири потерпел третье поражение в карьере.