Непобеждённый боец из Казахстана подписал контракт с менеджером Конора Макгрегора
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
150Фото: sportplustv.kz
Казахстанский боец Алиби Идрис, имеющий в карьере девять побед и ни одного поражения, стал клиентом агентства Paradigm Sports, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Этот коллектив управляет карьерами таких бойцов как Конор Макгрегор, Джонни Уокер, Майкл Ван Пейдж, Стивен Томпсон.
В своем последнем бою, который состоялся 21 декабря 2023 года Идрис нокаутировал бразильца Эриссона Феррейру в рамках турнира NAIZA FC 56.
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