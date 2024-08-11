Непобеждённый американец побил дебютанта в UFC из Казахстана

Казахстанский боец Николай Веретенников провёл свой дебютный поединок в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC on ESPN 61 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с непобеждённым американцем Дэнни Барлоу. Интересно, что дебют Веретенникова в UFC состоялся сразу в главном карде. Его бой с Барлоу прошел в полусреднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой американского файтера раздельным решением судей.

Таким образом, Дэнни Барлоу одержал девятую победу в профессиональной карьере, а Николай Веретенников потерпел пятое поражение и неудачно дебютировал в UFC. Что касается его соперника, то рекорд Барлоу в UFC теперь 2-0.