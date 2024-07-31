Непобежденный казахстанский профи вернется на ринг спустя пять лет
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
223Фото: sports.kz
Казахстанский боксер-профессионал Мирас-Али Сарсенов (2-0, 1 КО) узнал дату своего следующего боя после долгого простоя, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
По информации BoxRec.com, возвращение Сарсенова на ринг состоится 11 августа в Ташкенте (Узбекистан). Соперником станет Жаркынбек Жакыпбек уулу (0-3) из Кыргызстана. Встреча первого среднего веса рассчитана на шесть раундов.
Отметим, что для непобежденного Мирас-Али Сарсенова этот поединок станет первым с декабря 2019 года. В своем предыдущем выступлении он единогласным решением судей в Алматы победил азербайджанца Аскара Рагимова (3-4, 1 КО).
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