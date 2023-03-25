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Сегодня, 06:23
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265Фото: Sports.kz
Непобежденный казахстанский чемпион нокаутом выиграл бой в Англии
Казахстанский боксер Султан Заурбек выступил на вечере бокса в Болтоне (Англия), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Заурбек провел бой с аргентинцем Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО). Этот поединок прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа боксера из Казахстана техническим нокаутом в пятом раунде.
Таким образом, Султан Заурбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Факундо Арсе потерпел десятое поражение. Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе — этим поясом казахстанец владеет с июля 2021 года. Ранее Заурбеку также принадлежал титул чемпиона WBC среди молодежи.
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