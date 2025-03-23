Непобеждённый экс-чемпион из Казахстана отправил в нокаут венесуэльца
Для 39-летнего Александра Франка эта победа стала 25-й в профессиональной карьере.
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
35Фото: instagram.com/alexanderfrank86
Представляющий Германию непобежденный уроженец Казахстана Александр Франк одержал яркую победу на профессиональном ринге. В поединке, прошедшем в Берлине, он досрочно завершил бой против венесуэльца Уильямса Окандо, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Бой в тяжёлом весе был рассчитан на шесть раундов, однако Франк не оставил сопернику шансов, отправив его в технический нокаут в третьем раунде.
Для 39-летнего Александра Франка эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Ранее он владел титулами UBO, WBU и WBCA. Напомним, что Франк родился в Семипалатинске (ныне — Семей).
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