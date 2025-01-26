24-летний казахстанский боксёр Темиржан Баймолда по прозвищу "Джентльмен" провел бой на вечере бокса в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником стал 20-летний местный спортсмен Нахатхон Пахарн. Поединок первого полусреднего веса был рассчитан на шесть раундов, но не продлился всю дистанцию: уже во втором раунде Баймолда ударом правой руки отправил соперника на канвас. Оказавшись на настиле, Пахарн не смог подняться на ноги до окончания счета рефери.

Таким образом, Темиржан Баймолда одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Нахатхон Пахарн потерпел четвёртое поражение.