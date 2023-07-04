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Неплательщицу алиментов на четырёх детей нашли полицейские СКО
Полицейские установили местонахождение жительницы СКО, которая уже не первый год не делала отчислений на содержание четырёх несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Дети воспитываются в детском центре социального обслуживания.
Женщину нашли в Акмолинской области, где она попала в поле зрения участкового инспектора за административное правонарушение. С её слов, она не знала, что находится в розыске за неуплату алиментов.
Эта работа была проведена в рамках акции по розыску должников, неплательщиков алиментов и лиц, утративших родственные связи. Сотрудники миграционной службы ДП СКО 29-30 июня проверяли разыскиваемых по всем имеющимся учётам, проверяли круг контактов, возможные места пребывания. При установлении факта выезда за пределы РК должники объявлялись в межгосударственный розыск.
"Всего за начало акции в производстве находилось 66 розыскных дел, из них 59 объявлены в межгосударственный розыск. За два дня установлено 15 человек, в том числе 12 должников, не уплативших штрафы или не исполнивших решение суда, два неплательщика алиментов, одно лицо, утратившее родственные связи", — рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.
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