Неплательщицу алиментов на четырёх детей нашли полицейские СКО

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Полицейские установили местонахождение жительницы СКО, которая уже не первый год не делала отчислений на содержание четырёх несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Дети воспитываются в детском центре социального обслуживания.

Женщину нашли в Акмолинской области, где она попала в поле зрения участкового инспектора за административное правонарушение. С её слов, она не знала, что находится в розыске за неуплату алиментов.

Эта работа была проведена в рамках акции по розыску должников, неплательщиков алиментов и лиц, утративших родственные связи. Сотрудники миграционной службы ДП СКО 29-30 июня проверяли разыскиваемых по всем имеющимся учётам, проверяли круг контактов, возможные места пребывания. При установлении факта выезда за пределы РК должники объявлялись в межгосударственный розыск.

"Всего за начало акции в производстве находилось 66 розыскных дел, из них 59 объявлены в межгосударственный розыск. За два дня установлено 15 человек, в том числе 12 должников, не уплативших штрафы или не исполнивших решение суда, два неплательщика алиментов, одно лицо, утратившее родственные связи", — рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.