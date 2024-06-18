Неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Акмолинской области

По результатам анализа прокуратуры Астраханского района за неуплату алиментов 2 должника привлечены к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Установлено, что должники умышленно уклонялись от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

“К примеру, должник "Р" не выплачивал алименты с 2019 года, в связи с чем, Астраханским районным судом привлечен к административной ответственности по статье 669 ч.1 Кодекса об Административных правонарушениях Республики Казахстан. Задолженность составила более 5 млн тенге. Однако, не сделав для себя должных выводов после привлечения к административной ответственности, продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей”, - говорится в сообщении.

В связи с чем, в отношении должника "Р" состоялся обвинительный приговор по ст. 139 УК, где суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и принудительного труда на весь срок отбывания наказания.