Неплательщик алиментов проиграл 5 млн тенге на ставках

В Актюбинской области зарегистрировано 138 учётных дел на лиц, которые категорически отказываются выплачивать алименты своим детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

На сегодня по области общая сумма задолженности по алиментам составляет более 30 млн тенге. Порядка 40 горе-родителей на постоянной основе ставят ставки в букмекерских конторах и проигрывают огромные суммы денег.

"В текущем году установлено местонахождение 128 лиц, разыскиваемых за неуплату алиментов, из них 30 являются постоянными клиентами букмекерских контор. При этом сумма их долга родному ребёнку в разы меньше тех денег, которые данное лицо проигрывает на ставках. Например, сумма задолженности по алиментам гражданина К. трём своим несовершеннолетним детям составляет свыше 2 миллиона тенге, тогда как за последние два года у указанного гражданина оборот ставок составляет более 5 миллионов тенге", – отметили в полиции.

При установлении лиц, находящихся в розыске, полиция зачастую сталкивается с фактами, когда близкие родственники разыскиваемого лица всячески скрывают его местонахождение и место работы.