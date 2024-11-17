Неожиданным результатом закончился матч Казахстан — Корея на Кубке Билли Джин Кинг
Сегодня, 17:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
168Фото: ФТК
Сборная Казахстана провела заключительный матч с командой Республики Корея на Кубке Билли Джин Кинг в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В последней игре состоялся матч "пар": казахстанским теннисисткам Анне Данилиной и Жибек Куламбаевой противостоял дуэт Ким Дабин / Ку Ён Ву. Этот матч завершился неожиданным поражением Данилиной и Куламбаевой в трех сетах — 3:6, 6:4, 7:10.
Таким образом, общий счет в противостоянии Казахстана и Республики Корея стал 3:1. Напомним, сборная Казахстана досрочно выиграла эту матчевую встречу: в третьей игре Юлия Путинцева одержала победу над Ку Ён Ву — 6:4, 7:5.
Самое читаемое
- Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде
- UFC официально объявил бой Шавката Рахмонова: Номад разочарован
- В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
- Родные задержанных по делу об убийстве 16-летнего Шерзата сделали заявление