В резонансном деле о купле-продаже младенцев в Караганде неожиданный поворот. Подсудимые смогли доказать, что детей подарили. Никаких денег в сделке не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

На скамье подсудимых биологическая мать, медсестра роддома и две супружеские пары.

Изначально сообщалось, что многодетная сельчанка вместе с медсестрой продали двух новорождённых бездетным парам. Девочку – в 2021 году, мальчика – в 2023-м.

Всё происходило по одной и той же схеме. Так как роженица - вдова (детей она родила уже без мужа), в графу "Отец" вносили имя будущего приёмного папы. При этом используя, как заявили в суде, поддельный анализ ДНК. А спустя некоторое время супруга усыновляла купленного младенца. Тогда озвучили, что стоимость одного малыша – три миллиона тенге.

Однако подсудимые утверждают, что никаких денег в этой истории не было. Биологическая мать рассказала: она живёт очень бедно и не смогла бы позаботиться ещё о двух малышах, у неё их и так четверо. И вот, чтобы не отдавать их в приют, отдала обеспеченным, но бездетным парам.

В начале расследования четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика забрали из приёмных семей и поместили в центр адаптации. Малыши плакали и скучали. Тогда до приговора их временно отдали родителям. Сейчас с детьми работают психологи.