В ночь на 10 апреля в Казахстане было зафиксировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в Казахстанском национальном центре данных, сейсмическая активность была зарегистрирована в 01:40 по времени Астаны на территории Атырауской области.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к юго-востоку от города Кульсары. По оперативным данным, магнитуда землетрясения составила 4,3, а энергетический класс - 9,1.

К счастью, разрушений и пострадавших нет. Сообщений о последствиях от жителей близлежащих населённых пунктов в экстренные службы не поступало.

Напомним, что Атырауская область не относится к сейсмоактивным регионам, поэтому даже умеренные подземные толчки здесь фиксируются редко и вызывают повышенное внимание специалистов.

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